Covid, le pandemie sono diventate due (Di sabato 17 luglio 2021) Una volta c'era la pandemia da Covid. Riguardava tutti, nessuno escluso, anche se il rischio di malattia grave era differente per ciascuno. Sarebbe bello scrivere "ora la pandemia non c'è" più, ma non è così. Quello che sembra, invece, è che ora le pandemie sono due: quella dei vaccinati, tutto sommato - almeno per il momento - gestibile. E quella dei non vaccinati, più difficile da tenere sotto controllo oltre che potenzialmente molto dannosa per la collettività. E se la differenza di rischi per gli immunizzati e i refrattari al farmaco anti Covid è già abissale, tra non molto potrebbe essere diversa anche la vita ...

