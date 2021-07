Covid, indice del contagio in aumento: 238 positivi su 7.681 tamponi, 2 morti (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 238 in Campania i casi positivi al Covid su 7.681 tamponi molecolari esaminati. Sale, dunque, l’indice di contagio che oggi e’ pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione nelle ultime 48 ore si sono registrati due decessi. Resta ancora invariato, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (12), mentre aumentano quelli in degenza (ieri 171, oggi 182). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Sono 238 in Campania i casialsu 7.681molecolari esaminati. Sale, dunque, l’diche oggi e’ pari al 3,09% rispetto al 2,78% precedente. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione nelle ultime 48 ore si sono registrati due decessi. Resta ancora invariato, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (12), mentre aumentano quelli in degenza (ieri 171, oggi 182). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

