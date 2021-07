CorSport: nessuna proposta per Fabian, nada de nada (Di sabato 17 luglio 2021) Se per Kalidou Koulibaly è arrivata una sola offerta dal Manchester United (30 milioni) ritenuta irricevibile dal Napoli che, dunque, l’ha rifiutata all’istante, per Fabian non è arrivato un bel niente. Il Corriere dello Sport sottolinea la situazione di mercato del centrocampista spagnolo. Il Napoli lo ha messo sul mercato da tempo, lo ritiene sicuramente uno dei sacrificabili (insieme a Koulibaly), ma nessuno si è ancora fatto avanti. “nessuna proposta per Fabian, l’altro uomo in vetrina: nada de nada”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Se per Kalidou Koulibaly è arrivata una sola offerta dal Manchester United (30 milioni) ritenuta irricevibile dal Napoli che, dunque, l’ha rifiutata all’istante, pernon è arrivato un bel niente. Il Corriere dello Sport sottolinea la situazione di mercato del centrocampista spagnolo. Il Napoli lo ha messo sul mercato da tempo, lo ritiene sicuramente uno dei sacrificabili (insieme a Koulibaly), ma nessuno si è ancora fatto avanti. “per, l’altro uomo in vetrina:de”. L'articolo ilNapolista.

