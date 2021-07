Choc in Pakistan, “rapita e torturata” la figlia dell’ambasciatore afghano (Di sabato 17 luglio 2021) La figlia dell’ambasciatore afghano in Pakistan, Najibullah Alikhil, è stata rapita e torturata da un gruppo di sconosciuti a Islamabad. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Kabul, invitando il governo Pakistano a proteggere la missione diplomatica afghana nel Paese. Silsila Alikhil, si legge in una nota, è stata rapita mentre si stava recando a casa. “Condanniamo quest’atto odioso nei termini più duri e invitiamo il Pakistan ad adottare misure per garantire la sicurezza dei diplomatici e dei loro familiari”, ha affermato Kabul. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Lain, Najibullah Alikhil, è statada un gruppo di sconosciuti a Islamabad. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Kabul, invitando il governoo a proteggere la missione diplomatica afghana nel Paese. Silsila Alikhil, si legge in una nota, è statamentre si stava recando a casa. “Condanniamo quest’atto odioso nei termini più duri e invitiamo ilad adottare misure per garantire la sicurezza dei diplomatici e dei loro familiari”, ha affermato Kabul. ...

Advertising

simcopter : RT @Adnkronos: Lo ha confermato il ministero degli Esteri di #Kabul. La ragazza ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. https:/… - Marialuisamean1 : RT @Adnkronos: Lo ha confermato il ministero degli Esteri di #Kabul. La ragazza ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. https:/… - Lisuccen : RT @Adnkronos: Lo ha confermato il ministero degli Esteri di #Kabul. La ragazza ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. https:/… - Adnkronos : Lo ha confermato il ministero degli Esteri di #Kabul. La ragazza ora è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. - Piergiulio58 : Choc in Pakistan, 'rapita e torturata' la figlia dell'ambasciatore afghano. -