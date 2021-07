Chi è Julia Ducournau, la regista francese che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes (Di sabato 17 luglio 2021) Il suo nome è Julia Ducournau ed è una delle giovani promesse nel campo cinematografico francese. regista e sceneggiatrice si è subito fatta notare, con le sue prime opere, anche a livello internazionale.Julia Ducournau è nata a Parigi il 18 novembre del 1983 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Su di lei sappiamo che ha frequentato la scuola Nazionale francese di Cinema, La Fémis e qui ha studiato sceneggiatura diplomandosi nel 2008. Con il suo primo cortometraggio presentato al Festival di Cannes nel 2011 e dal titolo Junior, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Il suo nome èed è una delle giovani promesse nel campo cinematograficoe sceneggiatrice si è subito fatta notare, con le sue prime opere, anche a livello internazionale.è nata a Parigi il 18 novembre del 1983 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Su di lei sappiamo che ha frequentato la scuola Nazionaledi Cinema, La Fémis e qui ha studiato sceneggiatura diplomandosi nel 2008. Con il suo primo cortometraggio presentato al Festival dinel 2011 e dal titolo Junior, la ...

