Cannes: premio alla regia a Carax per Annette (Di sabato 17 luglio 2021) Il premio alla regia al 74/o festival di Cannes va a Leos Carax per il film Annette. A consegnare il premio Valeria Golino. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 luglio 2021) Ilal 74/o festival diva a Leosper il film. A consegnare ilValeria Golino. .

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premio per la migliore intepretazione maschile va all'attore texano Caleb Landry Jones per Nitram di Justin Kurz… - infoitcultura : Cannes consacra Bellocchio con la Palma d'oro d'onore: 'Premio dedicato all'Italia' - Edorsi53 : RT @WeCinema: Vince la Palma d'oro 'Titane', il film della regista francese Julia Ducournau. Con lei sul palco a ritirare il premio gli att… - roracaseli : RT @crodinoporco: ok niente premio a cannes per Adam Driver ma non vi preoccupate…………… CI VEDIAMO IL 27 MARZO AGLI OSCAR STRONZI?? #Cannes20… - ronniehowlett3 : RT @MauroGerva: Michel Piccoli vinse il suo unico premio a Cannes per Salto nel vuoto di #MarcoBellocchio e la cosa fece scalpore (in Franc… -