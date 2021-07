Campionato del Mondo FAI di Parapendio Acrobatico al Lago dei Tre Comuni (Di sabato 17 luglio 2021) Lago dei Tre Comuni (UD) – Nonostante fino all’ultimo si sia sperato di poter continuare le esibizioni dei piloti per ultimare anche la quarta manche “solo”, la pioggia di ieri e il vento forte previsto per oggi, hanno obbligato l’organizzazione a decidere, nelle prime ore del pomeriggio, la chiusura del 3° Campionato del Mondo FAI (Federazione Aeronautica Internazionale) di Parapendio Acrobatico. Dal 6 luglio fino all’8 sono state giornate di training day per il Mondiale e valide per il Campionato AWT. Tre giorni iniziali di “AcroMAX”, la competizione di ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 luglio 2021)dei Tre(UD) – Nonostante fino all’ultimo si sia sperato di poter continuare le esibizioni dei piloti per ultimare anche la quarta manche “solo”, la pioggia di ieri e il vento forte previsto per oggi, hanno obbligato l’organizzazione a decidere, nelle prime ore del pomeriggio, la chiusura del 3°delFAI (Federazione Aeronautica Internazionale) di. Dal 6 luglio fino all’8 sono state giornate di training day per il Mondiale e valide per ilAWT. Tre giorni iniziali di “AcroMAX”, la competizione di ...

