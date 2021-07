Barcellona, dalla Spagna: Pjanic, Umtiti e Braithwaite messi sul mercato dalla dirigenza (Di sabato 17 luglio 2021) Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Martin Braithwaite. Sono questi i tre calciatori che il Barcellona ha messo sulla lista cessioni e inserito tra le priorità in uscita, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo. Piazzare gli altri, invece, sarà più complicato a causa degli alti ingaggi. La dirigenza ha parlato con il difensore francese, il centrocampista bosniaco e l’attaccante danese, informandoli che cercheranno loro una nuova casa. Umtiti e Pjanic saranno lasciati via anche a zero, per Braithwaite invece si proverà a incassare qualcosa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Samuel, Miralem, Martin. Sono questi i tre calciatori che ilha messo sulla lista cessioni e inserito tra le priorità in uscita, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo. Piazzare gli altri, invece, sarà più complicato a causa degli alti ingaggi. Laha parlato con il difensore francese, il centrocampista bosniaco e l’attaccante danese, informandoli che cercheranno loro una nuova casa.saranno lasciati via anche a zero, perinvece si proverà a incassare qualcosa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona Dalla Spagna, #Pjanic, #Umtiti e #Braithwaite messi sul mercato dalla dirigenza blaugrana - Profilo3Marco : RT @tuttosport: Dalla Spagna: '#Messi resta al #Barcellona. Accordo per 5 anni' - Big319738410 : @AlambraCortez Non avevo capito ke abitavi a Barcellona, beata te,stupenda! anke se nn mi ricordo niente della citt… - AngeloTani : Nel frattempo, in #Spagna “#Barcellona: le nuove restrizioni partiranno dal fine settimana. Lo hanno deciso le aut… - sportli26181512 : Barcellona, Chelsea e Manchester City si tirano fuori dalla corsa per Griezmann: Come riportato dal Daily Star, Che… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dalla La Juve non molla Pjanic: offerto Ramsey al Barcellona CONTATTI - L'ingaggio da 7,5 milioni di euro netti ha però raffreddato sino a questo momento ogni tipo di approccio , in particolare dalla Premier League. Lo stesso Barcellona, che ha necessità di ...

L'Ue parla di ambiente? ma non dice tutta la verità La prima nasce proprio dalla fonte energetica: l'energia elettrica, in barba alle promesse fatte ... Caso esemplare quello di Barcellona: le 105 navi da crociera approdate qui in un solo anno hanno ...

Dalla Spagna: "Messi resta al Barcellona. Accordo per 5 anni" Tuttosport CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho non vuole Miralem Pjanic, ecco perchè oggi al Barcellona. Il centrocampista bosniaco non ha mai trovato il feeling migliore con i blaugrana dal suo arrivo dalla Juventus ed ora i catalani potrebbero convincersi a lasciarlo partire dovendo ...

Covid, a Barcellona torna il coprifuoco Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it Proprio oggi è stato dato il via libera al ripristino del coprifuoco per almeno una settimana in diverse grandi città della Catalogna, tra cui Barcellona, ??i ...

CONTATTI - L'ingaggio da 7,5 milioni di euro netti ha però raffreddato sino a questo momento ogni tipo di approccio , in particolarePremier League. Lo stesso, che ha necessità di ...La prima nasce propriofonte energetica: l'energia elettrica, in barba alle promesse fatte ... Caso esemplare quello di: le 105 navi da crociera approdate qui in un solo anno hanno ...oggi al Barcellona. Il centrocampista bosniaco non ha mai trovato il feeling migliore con i blaugrana dal suo arrivo dalla Juventus ed ora i catalani potrebbero convincersi a lasciarlo partire dovendo ...Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it Proprio oggi è stato dato il via libera al ripristino del coprifuoco per almeno una settimana in diverse grandi città della Catalogna, tra cui Barcellona, ??i ...