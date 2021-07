Antognoni e l' ingombro delle bandiere

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 luglio 2021) La costante tensione tra l’intelligenza e i luoghi comuni viene messa a dura prova, quanto alla finenel calcio, dall’altrettanto ineluttabile divario tra il dover essere e la realtà. È di ieri la notizia che il rapporto tra la Fiorentina e Giancarlo, il più iconico tra i suoi uomini immagine assieme a Batistuta, si è bruscamente interrotto, nel momento in cui il campione del mondo del 1982 sarebbe stato “demansionato” da club manager a direttore tecnico del settore giovanile. Un compito appagante, senza dubbio, per chi ha fatto del campo la sua vocazione e potrebbe recapitare in viola alcuni tra i migliori talenti ...