Albano e Ylenia Carrisi in che rapporti erano? Retroscena prima della scomparsa

(Di sabato 17 luglio 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il misterodifa ancora discutere. Perché la figlia die Romina era scappata? Cheaveva col papà? Il misterodiè ancora una tematica che fa molto discutere. La primogenita die Romina Power èa New Orleans in una maledetta notte, causando un dolore irreparabile

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: - GHERARDIMAURO1 : - zazoomblog : Albano Carrisi confessione Bomba: “Romina coinvolta in un brutto affare per questo Ylenia è fuggita”. Fan increduli… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Ylenia

aveva un rigetto completo per, litigavano sempre. Mi diceva: 'Mamma, te ne devi andare, io un giorno me ne andrò'". Non solo, Romina Power ha fatto anche capire che spesso il cantante ...Carrisi è la primogenita die di Romina Power, la quale come tutti sappiamo purtroppo è scomparsa in circostanze misteriose il 6 gennaio 1994. In tutti questi anni sono state tante le ...Il mistero della scomparsa di Ylenia fa ancora discutere. Perché la figlia di Al Bano e Romina era scappata? Che rapporti aveva col papà?La cantante Romina Power ha commosso tutti dicendo addio alla persona più importante della sua vita Romina Power è una delle artiste più apprezzate dal pubblico italiano. Figlia di due divi di Hollywo ...