Aereo scompare dai radar in Siberia | a bordo anche 4 bambini

(Di sabato 17 luglio 2021) . UnAntonov An-28 è scomparso daimentre volava nella regione di Tomsk, in Sibera. Stando a quanto riferito dall’agenzia TASS aci sarebbero almeno 17 persone, compreso l’equipaggio: tra questiquattro. Solo dieci giorni fa un altrorusso, scomparso mentre sorvolava la Kamchatka è precipitato in mare. UnAntonov An-28 è scomparso oggi damentre volava nella regione di Tomsk, in Sibera. Lo riferisce l’agenzia TASS citando fonti dei servizi d’emergenza: sembra che adel velivolo, ...

augusto_amato : Siberia, aereo scompare dai radar: atterraggio d'emergenza. Sopravvissuti tutti i passeggeri - __Dissacrante__ : ' bu bu sette te' Prove generali di contraerea futuristica? - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Siberia, aereo scompare dai radar con 17 persone a bordo: ritrovato dopo alcune ore. Le autorità: “Nessuna vittima” ht… - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Aereo scompare dai radar in Siberia, tutti sopravvissuti i 17 a bordo - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Siberia, aereo scompare dai radar con 17 persone a bordo: ritrovato dopo alcune ore. Le autorità: “Nessuna vittima” ht… -

Un'avventura al cardiopalma, con un lieto fine che ha del miracoloso. Sono sopravvissute tutte le 18 persone che si trovavano a bordo dell'An - 28 costretto a un atterraggio di emergenza in Siberia, dopo essere scomparso dai radar. Lo hanno riferito le autorità locali, sottolineando che 'sono tutti vivi'. I soccorritori stanno ...dal radar in Siberia nella giornata del 16 luglio 2021 uncon 17 persone , tra questi anche quattro bambini. A diramare la notizia è stata l'agenzia di stampa russa Tass. Il velivolo è ...Importante risultato per la "Human Company", la compagnia teatrale recanatese che affonda le sue radici nella compagnia "Efesto Theatre" fondata da Vincenzo Massetti, recentemente scomparso. Infatti è ...Un aereo con 17 persone è scomparso dai radar e ha fatto un atterraggio d’emergenza vicino a Tomsk, in Siberia, ma passeggeri e membri dell’equipaggio sono sopravvissuti. A riferirlo è stato il minist ...