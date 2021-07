26 nuovi contagi sabato 17 luglio in FVG (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.607 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,72%. Sono inoltre 3.316 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,12%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.200, i clinicamente guariti 8, mentre le persone in isolamento sono 237. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.607 tamponi molecolari sono stati rilevati 26con una percentuale di positività dello 0,72%. Sono inoltre 3.316 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,12%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.200, i clinicamente guariti 8, mentre le persone in isolamento sono 237. Dall’inizio della ...

