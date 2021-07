Una Vita, anticipazioni 17 luglio pomeriggio: Ildefonso salva Maite dal carcere (Di venerdì 16 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 17 luglio pomeriggio: nella “prima puntata” di sabato vedremo una svolta nella vicenda di Maite e Camino. Avverrà proprio grazie al pretendente della Pasamar, Ildefonso. Una Vita, anticipazioni 17 luglio: Camino si reca a trovare Maite in prigione, ma la pittrice … Camino fa nuovamente visita a Maite in carcere. Si accorge del suo stato, ma l’amata cerca di non allarmarla. Per questo non la informa neppure del ricatto fattole da Felicia, sua madre. Cesareo cerca di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 luglio 2021) Una17: nella “prima puntata” di sabato vedremo una svolta nella vicenda die Camino. Avverrà proprio grazie al pretendente della Pasamar,. Una17: Camino si reca a trovarein prigione, ma la pittrice … Camino fa nuovamente visita ain. Si accorge del suo stato, ma l’amata cerca di non allarmarla. Per questo non la informa neppure del ricatto fattole da Felicia, sua madre. Cesareo cerca di ...

