Trovato morto in casa l’attore e sceneggiatore Libero De Rienzo: aveva 44 anni (video) (Di venerdì 16 luglio 2021) l’attore Libero De Rienzo, napoletano di 44 anni, è stato Trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo intorno alle 21 di ieri. A dare l’allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. Sul corpo non sembrano esserci segni di violenza e non si esclude l’ipotesi del malore.Libero De Rienzo era sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Un amico ha rinvenuto ieri sera il corpo dell’attore, preoccupato perché non aveva sue notizie da qualche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021)De, napoletano di 44, è statosenza vita nella suain zona Madonna del Riposo intorno alle 21 di ieri. A dare l’allarme un amico. Sul posto i carabinieri della stazione Gianicolense. Sul corpo non sembrano esserci segni di violenza e non si esclude l’ipotesi del malore.Deera sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2. Un amico ha rinvenuto ieri sera il corpo del, preoccupato perché nonsue notizie da qualche ...

