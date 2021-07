Tokyo 2020 | Sara Errani vola ai Giochi | l’azzurra ottiene il pass olimpico

(Di venerdì 16 luglio 2021) Anchesarà presente aha ottenuto ilnel tennis in seguito ai tanti forfait, incluso quello di Martina Trevisan, la quale ha dovuto rinunciare al suo slot. Coni qualificati azzurri sono ora 385 in totale (198 uomini, 187 donne) in 36 discipline differenti. Ladiventa la terza tennista al femminile a ottenere il biglietto per il Giappone, dopo Camila Giorgi e Jasmine Paolini. A difendere i nostri colori al maschile, invece, ci penseranno Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo ...

Advertising

repubblica : Tokyo 2020, nella capitale dei divieti che aspetta i Giochi e si blinda - TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - sportface2016 : #Tokyo2020 Sara #Errani vola ai Giochi: l'azzurra ottiene il passo olimpico. Sette i tennisti azzurri alle Olimpi… - Tele_nauta : #Olimpiadi #Tokyo2020 Ecco il programma giornaliero di Rai2 e Rai Radio1 con le varie rubriche previste - Eurosport_IT : Novak Djokovic vuole vincere tutto nel 2021 ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

A seguire La finale di EuroInghilterra - Italia , in replica, è stata rivista da una media di ... Su Italia 1 Il film The Fast and the Furious:Drift 901.000 telespettatori (5,1%). Su Rete 4 ...... che recentemente era tornata a giocare nella Wnba americana con le Las Vegas Aces dopo aver ottenuto un'esenzione medica nella stagionedisputata in un'unica sede senza contatti con l'esterno ...Liz Cambage, una delle leader della nazionale australiana di basket, rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il motivo? La paura di rinchiudersi, il «terrore» per la bolla ...Non solo defezioni tra gli uomini nel tennis. Anche Angelique Kerber ha rinunciato ad andare a Tokyo per partecipare ai Giochi Olimpici in programma dal 23 luglio all’8 agosto. La 33enne tedesca, ...