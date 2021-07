The Voice Senior: Antonella Clerici continua ad andare in onda su Rai1 con la replica sabato 17 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) La programmazione estiva di Rai1 continua a riempire il weekend dei volti più amati della sua scuderia di presentatori e dopo il venerdì dedicato a Carlo Conti, il sabato è diventato il giorno di Antonella Clerici, amata conduttrice del primo canale che torna seppur in replica. L’occasione è la seconda puntata in replica del talent show dedicato alle voci over 50 di The Voice Senior, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo ancora una volta i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021) La programmazione estiva dia riempire il weekend dei volti più amati della sua scuderia di presentatori e dopo il venerdì dedicato a Carlo Conti, ilè diventato il giorno di, amata conduttrice del primo canale che torna seppur in. L’occasione è la secpuntata indel talent show dedicato alle voci over 50 di The, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo ancora una volta i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, ...

