Steam Deck | alcuni giochi come Apex Legends | Destiny 2 e PUBG non sono riproducibili per ora

(Di venerdì 16 luglio 2021) La promessa diè quella di consentire ai giocatori di giocare ai titoli presenti nei loro cataloghi in movimento: ma a causa del particolare sistema operativo, questa promessa rischia di portare con sé una serie di problemi non indifferenti. Essendo un sistema basato su Linux, loOS presente suha una selezione piuttosto limitata dicompatibili. Per ovviare a questo inconveniente, Valve ha sviluppato una funzionalità chiamata Proton che utilizza una serie di livelli compatibili con Wine, ed è progettata per aiutare ad eseguire i titoli Windows nativi sul ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Steam Deck è un PC #Portatile che #Sembra una #Console. #Prezzi, #Schermo e #Batteria: tutto ciò che sappiamo… - HDblog : Steam Deck vs tutti: specifiche a confronto con Switch, PS5 e Xbox Series X|S - infoitscienza : Steam Deck: i dev kit arriveranno a breve e consentiranno di fare ottimizzazioni specifiche – NotiziaVideogiochi pe… - PCGamingit : Tim Sweeney ha definito lo Steam Deck 'una mossa sorprendente da parte di Valve' - - Nicco2D : RT @CyrusGCLS: I Cugini di Qgin mettono i puntini sulle 'i' ... Anzi sulle 'V' di Valve. Possiamo di guardare con serenità che quasi nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Steam Deck

Ormaiè l'argomento del momento, e man mano che le ore passano dal suo annuncio ufficiale spuntano sempre più dettagli. Le ultime indiscrezioni vorrebbero che la piattaforma sia in grado di ...Ieri Valve ha annunciato il suo, un PC versione portatile conpre - installato. L'annuncio ha ovviamente generato molto entusiasmo ed è facile capire perché: il potenziale di un PC a portata di mano è chiaro per ...Come si può leggere sul sito ufficiale, il progetto Steam Deck comprende anche un dock, proprio come per Nintendo Switch, per consentire di connettere la console a display esterni, reti cablate, ...Nel corso della serata di ieri Valve ha presentato Steam Deck, la sua prima console portatile in arrivo entro la fine del 2021. L'annuncio è arrivato a sorpresa, nonostante l'azienda avesse già ...