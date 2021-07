Spalletti non vuole sbilanciarsi: "Dico che abbiamo due portieri forti" (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora, chi sarà il titolare in porta nella prossima stagione, non è dato a sapersi. Non è voluto entrare nel merito del problema, Luciano Spalletti, memore della situazione che dovette affrontare alla Roma con Szczesny e Alisson. Anche se, come fece in quella occasione, sembra non sia intenzionato a ricorrere alla tanto criticata staffetta della passata stagione. Queste le sue parole a riguardo: "Ospina riserva di Meret? Secondo me Ospina domani ti telefona". "Non voglio correre lo stesso rischio e Dico che abbiamo due portieri forti. A me è già capitato alla Roma con Alisson e Szczesny. Le insidie ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Ancora, chi sarà il titolare in porta nella prossima stagione, non è dato a sapersi. Non è voluto entrare nel merito del problema, Luciano, memore della situazione che dovette affrontare alla Roma con Szczesny e Alisson. Anche se, come fece in quella occasione, sembra non sia intenzionato a ricorrere alla tanto criticata staffetta della passata stagione. Queste le sue parole a riguardo: "Ospina riserva di Meret? Secondo me Ospina domani ti telefona". "Non voglio correre lo stesso rischio echedue. A me è già capitato alla Roma con Alisson e Szczesny. Le insidie ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “@kkoulibaly26 è un calciatore che tutti vorrebbero. Non posso che fargli i complimenti per la profess… - forumJuventus : ??#Auriemma: 'Notò stranezze sull'episodio di #Pjanic in #InterJuve?' ??#Spalletti: 'Conosco bene gli arbitri, mi f… - annatrieste : 'Dobbiamo esprimere un calcio che assomigli alla città' Vabbè già che non ha detto un calcio che assomigli alla Cir… - GIANLUIGI771 : Beh a me non sembra proprio un Pizarro con il dovuto rispetto a Demme ....bisognerà intervenire sul centrocampo olt… - NapoliVertical : @Ruggero1991 Paolo si era fatto un pregiudizio assurdo su Spalletti, si sta rendendo conto che non è come diceva lui. -