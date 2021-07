Sanità in Toscana: 96 infermieri sospesi dall’Ordine per mancanza di Pec (Di venerdì 16 luglio 2021) La mancanza di una posta certificata è grave per chi è iscritto a un ordine professionale. L'Ordine degli infermieri di Firenze e Pistoia ha sospeso 96 iscritti a causa della mancata attivazione della casella Pec. Del provvedimento dà notizia il sindacato degli infermieri Nursind, che spiega anche come gli infermieri non potranno più lavorare fino all'avvenuta regolarizzazione della loro posizione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladi una posta certificata è grave per chi è iscritto a un ordine professionale. L'Ordine deglidi Firenze e Pistoia ha sospeso 96 iscritti a causa della mancata attivazione della casella Pec. Del provvedimento dà notizia il sindacato degliNursind, che spiega anche come glinon potranno più lavorare fino all'avvenuta regolarizzazione della loro posizione L'articolo proviene da Firenze Post.

