Roma, ladri seriali di carte di credito colti sul fatto: nella fuga investono un poliziotto

Era diventata una piccola organizzazione criminale quella composta da un uomo ed una donna, entrambi cittadini romeni, abili e professionisti nel rubare carte di credito. I due – lui N.C di 41 anni e lei A.G.C. di 35 anni – si erano specializzati in furti di bancomat, solo dopo aver scoperto il pin di quest'ultima, per poter fare shopping passando inosservati. I due infatti avevano deciso di concentrarsi sulle carte di credito, sui bancomat, di quegli istituti che permettono di prelevare fino a 5.000 euro! Prima puntavano le vittime, poi carpivano il pin e infine le derivavano.

