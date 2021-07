Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco più venduto a giugno negli USA e registra un record per il franchise (Di venerdì 16 luglio 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart ha concluso un'attesa durata cinque anni per i fan della serie. Ha anche portato PlayStation 5 a un livello completamente nuovo a soli sette mesi dall'uscita della console. Insomniac ha deciso di non creare Ratchet & Clank: Rift Apart per PS4, sfruttando invece tutto ciò che PS5 ha da offrire per creare un gioco veramente di nuova generazione. A quanto pare, visti i risultati, la decisione di saltare PlayStation 4 è stata una mossa intelligente. Secondo The NPD Group, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021)ha concluso un'attesa durata cinque anni per i fan della serie. Ha anche portato PlayStation 5 a un livello completamente nuovo a soli sette mesi dall'uscita della console. Insomniac ha deciso di non creareper PS4, sfruttando invece tutto ciò che PS5 ha da offrire per creare unveramente di nuova generazione. A quanto pare, visti i risultati, la decisione di saltare PlayStation 4 è stata una mossa intelligente. Secondo The NPD Group, ...

