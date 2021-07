Non vaccinati o con una sola dose: chi sono le vittime e i nuovi ricoverati Tutti i numeri (Di venerdì 16 luglio 2021) Nei reparti i pochi ricoverati sono per la maggior parte no-vax. I racconti dei medici che li hanno interrogati sulla scelta di rischiare anziché immunizzarsi Leggi su corriere (Di venerdì 16 luglio 2021) Nei reparti i pochisono per la maggior parte no-vax. I racconti dei medici che li hanno interrogati sulla scelta di rischiare anziché immunizzarsi

Advertising

mante : Meloni e Salvini che rifiutano di dire se si sono vaccinati lasciano aperte 2 sole opzioni. Che non si siano vacci… - ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : Per chi non sa l’inglese: negli USA il 99% dei ricoverati è costituito da pazienti non vaccinati. - MeridionaleASud : @Tremenoventi Chiudere a casa e vaccinati per metterli contro i non vaccinati. Ma la realtà dei contagi comincia a dire altro - ignoto566 : @GiorgiaMeloni Green pass .... dittatura diabolica... sarebbe l'inizio della fine, per i vaccinati e non.. -