NASCAR | la ‘Magic Mile’ attende la Cup Series

(Di venerdì 16 luglio 2021) Continua la stagione dellaCupdopo le emozioni di Atlanta. Questa settimana l’appuntamento è nel catino di Loudon, ovale atipico che è considerato come uno short-track. La pista ha una metratura di 1 miglio con una pendenza che varia dai 2 ai 7 gradi. Il New Hampshire International Speedway si prepara per accogliere la 22^ tappa di un campionato che per ora ci ha regalato parecchie emozioni. Brad Keselowski (Penske #2) è l’ultimo vincitore in questo catino che fino a qualche stagione fa era una delle tappe dei Playoffs. Il nativo dello Stato Michigan potrebbe eguagliare il record di tre affermazioni dell’ex pilota Jeff Burton. L’attuale ...