Milano, in manette prete pedofilo: “Abusi sessuali su minori dal 2020 al 2021” (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug — E’ in manette con l’accusa di Abusi sessuali su minori don Emanuele Tempesta, sacerdote operante nella provincia di Milano: la Squadra Mobile del capoluogo lombardo lo ha arrestato ieri. Ora si trova agli arresti domiciliari. Lo riporta il Corriere. Stando alle prima dichiarazioni diffuse dalla Diocesi meneghina, il prete è accusato di avere abusato sessualmente di minori nel periodo dal febbraio 2020 al maggio 2021. Tempesta, nato a Rho nel 1992, è vicario parrocchiale a Busto Garolfo, nelle parrocchie di Santa Geltrude e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug — E’ incon l’accusa disudon Emanuele Tempesta, sacerdote operante nella provincia di: la Squadra Mobile del capoluogo lombardo lo ha arrestato ieri. Ora si trova agli arresti domiciliari. Lo riporta il Corriere. Stando alle prima dichiarazioni diffuse dalla Diocesi meneghina, ilè accusato di avere abusato sessualmente dinel periodo dal febbraioal maggio. Tempesta, nato a Rho nel 1992, è vicario parrocchiale a Busto Garolfo, nelle parrocchie di Santa Geltrude e ...

