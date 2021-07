Milan | è il Giroud day | visite concluse e contratto firmato

Advertising

AntoVitiello : ?? Ecco Olivier #Giroud, il nuovo attaccante del #Milan ???. Domani mattina le visite mediche ???? @MilanNewsit - AntoVitiello : I primi autografi di #Giroud #Milan?? - AntoVitiello : ? Terminate le visite mediche di #Giroud alla clinica La Madonnina ????. A breve i test per l'idoneità sportiva… - tritacibo : RT @AntoVitiello: Olivier #Giroud ha firmato il contratto con il #Milan ?? insieme alla dirigenza a Casa Milan ??? - anarcomico : RT @ScleUnw: Mi dicono 5 milioni netti a giroud. 7 a ibra. 75 anni in due. Ma 10 al miglior portiere del mondo la schiena dritta di maldino… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

Commenta per primo Ilspinge per inserire in rosa una terza punta dopoe Ibrahimovic che sia giovane e di prospettiva. Kaio Jorge è il candidato ideale, ma secondo la stampa inglese oltre a rossoneri, Napoli e ...MILANO - In casaè stato ilday . L'attaccante francese, sbarcato giovedì intorno alle 19 all'aeroporto di Linate, dopo circa 4 ore ha concluso le visite mediche presso la clinica La Madonnina, dove era ...Intanto ha scelto il numero. Daniele Triolo. Olivier Giroud, nuovo colpo di calciomercato del Milan, ha svolto le visite mediche con il club rossonero presso la clinica 'La Madonnina'. Le ultime news ...La sfida di Olivier Giroud è appena cominciata. Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, sfida la scaramanzia e sceglie il numero 9 per iniziare la sua nuova avventura. (SerieANews) Intanto, però, ...