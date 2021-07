Milan, che beffa: il rinnovo del desiderio di mercato è ufficiale (Di venerdì 16 luglio 2021) Doccia fredda per il Milan: non sarà Tadic il sostituto di Calhanoglu. Il serbo ha firmato il rinnovo di contratto con l’Ajax. Soddisfazioni, ma anche delusioni e porte sbattute in faccia. Il Milan, nelle prossime ore, ufficializzerà l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea (un milione subito e un altro di bonus in caso di raggiungimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Doccia fredda per il: non sarà Tadic il sostituto di Calhanoglu. Il serbo ha firmato ildi contratto con l’Ajax. Soddisfazioni, ma anche delusioni e porte sbattute in faccia. Il, nelle prossime ore, ufficializzerà l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea (un milione subito e un altro di bonus in caso di raggiungimento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

