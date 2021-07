Michela Quattrociocche | l’attrice precisa | “Non compro borse false”

(Di venerdì 16 luglio 2021)celebre per il suo ruolo in ”Scusa ma ti chiamo amore”, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ”Il Messaggero”. L’ex moglie di Alberto Aquilani ha volutore di non aver mai compratonella boutique di Federica Rossetti(Getty Images), secondo la Guardia di Finanza di Roma, figurerebbe tra i clienti vip protagonisti del broglio relativo alla boutique del falso di Federica Rossetti., ai microfoni ...

Ultime Notizie dalla rete : Michela Quattrociocche

ilmessaggero.it

è finita al centro del mirino, l'attrice si è messa nei guai ed ora la polizia indaga sull'accaduto. I dettagliè un'attrice romana conosciuta da tutti ...'Io avrei comprato una borsa taroccata nelle boutique del falso di Corso Francia? Non è assolutamente vero'., l'attrice romana ex moglie del calciatore Alberto Aquilani , rispedisce al mittente le accuse a suo carico. Aggiunge di non avere 'mai ricevuto sanzioni' e di essere finita ...Michela Quattrociocche, l'attrice ha rilasciato un'intervista ai microfoni de ''Il Messaggero". Ecco le sue dichiarazioni ...I vip comprano solo vestiti o oggetti firmati? Non sempre, almeno da quanto emerge da un'inchiesta a Roma, dove la Guardia di Finanza del Comando Provinciale della Capitale ha scoperto ...