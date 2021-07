M5S: Calenda, 'Pd non provi a farli entrare nel gruppo Ue, io me ne vado subito' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Spero che al Pd non passi per l'anticamera del cervello di far entrare i 5 Stelle nel gruppo socialista e democratico europeo. Se lo fanno, esco dopo un nano secondo". Così Carlo Calenda al II Congresso di Più Europa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Spero che al Pd non passi per l'anticamera del cervello di fari 5 Stelle nelsocialista e democratico europeo. Se lo fanno, esco dopo un nano secondo". Così Carloal II Congresso di Più Europa.

