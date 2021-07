L’insostenibile paradosso della fortuna

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 luglio 2021) Marcus Rashford ha aspettato a lungo. Dopo il fischio dell’arbitro, è rimasto qualche secondo in posizione centrale, qualche metro dietro il pallone. Poi ha cominciato una lenta rincorsa: si è spostato a sinistra, ha accelerato, poi rallentato, e infine ha calciato. Il portiere, Gigi Donnarumma, spiazzato, si è buttato a sinistra; il pallone si è stampato sul palo opposto ed è uscito. Questione di millimetri: qualche millimetro più in là, e la palla dopo aver colpito il palo sarebbe entrata; una differenza di qualche frazione di millimetro nell’impatto tra palla e piede, e le cose sarebbero andate diversamente. E quanto. “Ogni cosa succede per una ragione”, amano dire certe persone. Se ...