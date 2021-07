Lazio, Lazzari: «Felicissimo dell’arrivo di Sarri, posso giocare nella difesa a quattro» (Di venerdì 16 luglio 2021) Manuel Lazzari ha parlato dell’arrivo alla Lazio di Maurizio Sarri e del nuovo ruolo che dovrà ricoprire nella difesa a quattro Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato del nuovo ruolo che dovrà ricoprire con l’arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU Lazio NEWS 24 NUOVO RUOLO – «Mi impegno nella nuova line aa quattro, è la cosa più importante col cambio di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Manuelha parlatoalladi Maurizioe del nuovo ruolo che dovrà ricoprireManuel, esterno destro della, in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato del nuovo ruolo che dovrà ricoprire con l’arrivo disulla panchina biancoceleste. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS 24 NUOVO RUOLO – «Mi impegnonuova line aa, è la cosa più importante col cambio di ...

