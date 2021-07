La riforma fiscale ai calci di rigore (Di venerdì 16 luglio 2021) Ci sono voluti 53 anni per la seconda vittoria europea dell’Italia calcistica, ma sono quasi altrettanti, 52, quelli trascorsi dall’ultima organica riforma fiscale, concepita nel 1969 e varata nel 1974. È ora di modificarla, perchè l’Italia in bianco e nero a cavallo degli anni ’60/’70 era davvero molto diversa, nel bene e nel male. Per l’urgentissimo rilancio italiano dopo la crisi pandemica, nessuno si illuda: non bastano i miliardi europei, che sono infatti condizionati a riforme come questa, bisogna lavorare a fondo sul fronte delle nostre entrate, e avere un fisco adatto alla crescita necessaria al nostro sistema produttivo e di ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 16 luglio 2021) Ci sono voluti 53 anni per la seconda vittoria europea dell’Italiastica, ma sono quasi altrettanti, 52, quelli trascorsi dall’ultima organica, concepita nel 1969 e varata nel 1974. È ora di modificarla, perchè l’Italia in bianco e nero a cavallo degli anni ’60/’70 era davvero molto diversa, nel bene e nel male. Per l’urgentissimo rilancio italiano dopo la crisi pandemica, nessuno si illuda: non bastano i miliardi europei, che sono infatti condizionati a riforme come questa, bisogna lavorare a fondo sul fronte delle nostre entrate, e avere un fisco adatto alla crescita necessaria al nostro sistema produttivo e di ...

