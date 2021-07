Io e Bart, 20 anni da inseparabili (Di venerdì 16 luglio 2021) Ho scritto e riscritto questo attacco almeno quindici volte. Ad ogni tentativo mi devo fermare, cancellare e ricominciare. Sento la voce di Bart che mi prende per il culo e non ci riesco: non riesco a usare parole come dolore o perdita. Figuriamoci morte. Allora forse potrei elencare le gag, il cinismo caustico, le infinite partite di tennis-mano contro il muro, la sfida a chi ha il racconto più strano. Ma pff, dai, perché raccontare quel che si spiega da sé… Quel che voglio dire dall’inizio è che io oggi ho perso un pezzo per strada. Un amico, forse immaginario. Un alter ego. Uno specchio. Ho incontrato Libero De Rienzo su un divano sfondato in una altrettanto malmessa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Ho scritto e riscritto questo attacco almeno quindici volte. Ad ogni tentativo mi devo fermare, cancellare e ricominciare. Sento la voce diche mi prende per il culo e non ci riesco: non riesco a usare parole come dolore o perdita. Figuriamoci morte. Allora forse potrei elencare le gag, il cinismo caustico, le infinite partite di tennis-mano contro il muro, la sfida a chi ha il racconto più strano. Ma pff, dai, perché raccontare quel che si spiega da sé… Quel che voglio dire dall’inizio è che io oggi ho perso un pezzo per strada. Un amico, forse immaginario. Un alter ego. Uno specchio. Ho incontrato Libero De Rienzo su un divano sfondato in una altrettanto malmessa ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Nella sua fine non riesco a trovare nulla di epico. Invece vedo i tanti Andrea, i Fabio, le Dolores tornare a casa e fiss… - ilfattoblog : 'Nella sua fine non riesco a trovare nulla di epico. Invece vedo i tanti Andrea, i Fabio, le Dolores tornare a casa… - 999nuvola : @MyGi_5 @MaricaGusmitta @PagliariniSte @jeperego @Bart_Press @NicolaRaiano @AnonimoQuadraro @GiusiFasano @DiDimiero… - AntonioAzara : RT @gippu1: Libero De Rienzo (1977-2021). Notizie che lasciano inebetiti. Se non avete mai visto Santa Maradona, fatelo subito: Bart è un f… - beatrice_pao : RT @gippu1: Libero De Rienzo (1977-2021). Notizie che lasciano inebetiti. Se non avete mai visto Santa Maradona, fatelo subito: Bart è un f… -