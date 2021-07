Indiana Jones 5 | anche Antonio Banderas farà parte del cast | in un ruolo misterioso

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ildi5 si arricchisce di una nuova stella. Il quinto capitolo della saga incentrata sull’iconico archeologo, nato dalla mente di George Lucas e diretto da Steven Spielberg, assisterà infatti allacipazione di. L’attore spagnolo, candidato al Premio Oscar per Dolor y Gloria, entra dunque a fardell’universo narrativo di, il cuisarà ricopertoin questa occasione da Harrison Ford. Ad informare gli spettatori della recente aggiunta nel ...

Advertising

SpikeItalia : Nella nuova avventura di Indiana vedremo in azione anche l'attore spagnolo #AntonioBanderas #IndianaJones - invernaIe : se proprio è curioso di qualcosa si vedesse dora l'esploratrice, anche meno indiana jones - mata_zone : Non ho mai visto un film di Indiana Jones (??), ma ora che c’è la mitica PWB dovrò iniziare. - haeremaii : Ma harrison ford ha letteralmente 79 anni perchè fa ancora indiana jones - ANirospe : RT @rubio_chef: Senza globalizzazione e neoliberismo si viaggiava, documenti e confini erano relativi, ci si scambiavano opinioni e ci si a… -

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones

Anche contro la variante, hanno dimostrato di ridurre di oltre il 90% il rischio di essere ... M a il professorha dichiarato: 'Ciò che sembra vero da questi numeri - e questo è uno dei ...5 , l'ultimo film e il più atteso del franchise di, annunciato nel 2016, accoglie nel cast anche Antonio Banderas in un ruolo misterioso, almeno secondo quanto riportato ...il film uscirà il 29 luglio 2022. Il nuovo capitolo di Indiana Jones, le cui riprese sono già in corso da tempo a Pinewood Studios vicino a Londra, ha avuto un lungo processo di sviluppo. La prima ...Indiana Jones 5, l’ultimo film e il più atteso del franchise di Indiana Jones, annunciato nel 2016, accoglie nel cast anche Antonio Banderas in un ruolo misterioso ...