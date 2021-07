Il rito dell’aperitivo con vista sul Lago di Como

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Un palazzo di charme affacciato sull’acqua, con 192 stanze decorate da antichi stucchi, specchi, affreschi e maestose colonne. E una terrazza panoramica che è il fiore all’occhiello della struttura situata in una delle zone più suggestive della Lombardia. La cornice perfetta per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza e del buon vino godendo al tempo stesso di una vista da sogno. Meritati attimi di puro relax da regalarsi dopo tanti mesi difficili, nei quali anche il Grand Hotel Cadenabbia è dovuto rimanere chiuso. Un momento che ha messo in crisi un intero settore, che ora guarda con fiducia al futuro. Come afferma il general manager Flavio Tagliasacchi, infatti «ci sono buoni presupposti per una stagione estiva che ci faccia riassaporare la normalita? che tanto ci e? mancata in quest’ultimo anno. Proprio in questi giorni rileviamo un ottimo riscontro in termini di prenotazione principalmente da parte dei mercati europei che si stanno progressivamente aprendo. Le richieste riguardano i mesi prettamente estivi ma stiamo gia? ricevendo prenotazioni anche per il prossimo anno». La vista dalla terrazza del’Hotel.