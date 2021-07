Il contagio galoppa: Gela diventa il quarto comune siciliano in zona rossa (Di venerdì 16 luglio 2021) Purtroppo la variante delta ha scombinato tutti i piani: Gela è il quarto comune siciliano che diventa "zona rossa". Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Purtroppo la variante delta ha scombinato tutti i piani:è ilche". Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.

Advertising

aranciaverde : RT @globalistIT: Che dicono Salvini e Meloni? Dittatura sanitaria o decisione inevitabile? #gela #zonarossa #covid - CaressaGiovanni : Il contagio galoppa: Gela diventa il quarto comune siciliano in zona rossa - globalistIT : Che dicono Salvini e Meloni? Dittatura sanitaria o decisione inevitabile? #gela #zonarossa #covid - noianononhodet1 : @kiccolsd @Fit2Tizio @AntonioCorsa un dato abbastanza evidente è che nei paesi dove non si è fatto nulla non solo i… -

Ultime Notizie dalla rete : contagio galoppa Il contagio galoppa: Gela diventa il quarto comune siciliano in zona rossa Purtroppo la variante delta ha scombinato tutti i piani: Gela è il quarto Comune siciliano che diventa "zona rossa". Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.

Pronti a chiudere: irrazionalità e paura al comando ... 'Le isole tornano a blindarsi davanti alla variante Delta, che galoppa in tutta Europa, e all'... Ma questi dati dimostrano proprio che il vaccino è efficace, ma non ferma il contagio, quindi protegge ...

Covid in Sicilia: impennata di contagi, vaccini al rallentatore. E gli hub si svuotano La Repubblica Il contagio galoppa: Gela diventa il quarto comune siciliano in zona rossa Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento si è reso necessario, a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid.

Casi in crescita, rischio zona gialla per 8 quartieri Torna lo spauracchio della zona gialla per la variante Delta che galoppa. L’Ats guarda con attenzione l ... otto i distretti dei 38 considerati che sono vicini al limite dei 50 contagiati e anche l’Rt ...

Purtroppo la variante delta ha scombinato tutti i piani: Gela è il quarto Comune siciliano che diventa "zona rossa". Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.... 'Le isole tornano a blindarsi davanti alla variante Delta, chein tutta Europa, e all'... Ma questi dati dimostrano proprio che il vaccino è efficace, ma non ferma il, quindi protegge ...Lo dispone un`ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento si è reso necessario, a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid.Torna lo spauracchio della zona gialla per la variante Delta che galoppa. L’Ats guarda con attenzione l ... otto i distretti dei 38 considerati che sono vicini al limite dei 50 contagiati e anche l’Rt ...