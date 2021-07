Hellas Verona | l’utilizzo del simbolo della scala diventa un caso

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 16 luglio 2021) La nuova divisa dell’potrebbe aprire un vicenda legale del tutto particolare. Come riporta il CorriereSera, la GiuliettaSrl, società che possiede un negozio nel cittadino, ha inviato nei giorni scorsi una diffida al club per utilizzo non autorizzato di marchio registrato. Tuttavia, il marchio in questione non è un marchio L'articolo