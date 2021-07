Guilty Gear Strive: vendite per più di 500000 copie e DLC in arrivo (Di venerdì 16 luglio 2021) Guilty Gear Strive ha stabilito un ottimo risultato di vendite, ad annunciarlo è stata Arc System Works che ha anche parlato del DLC Guilty Gear Strive ha piazzato un ottimo risultato di vendite, ossia più di 500000 copie e il primo DLC del gioco arriverà a breve. L’annuncio è arrivato su Twitter dallo sviluppatore Arc System Works, la software house giapponese specializzata in picchiaduro che si è occupata recentemente dell’acclamato Dragon Ball FighterZ. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 luglio 2021)ha stabilito un ottimo risultato di, ad annunciarlo è stata Arc System Works che ha anche parlato del DLCha piazzato un ottimo risultato di, ossia più die il primo DLC del gioco arriverà a breve. L’annuncio è arrivato su Twitter dallo sviluppatore Arc System Works, la software house giapponese specializzata in picchiaduro che si è occupata recentemente dell’acclamato Dragon Ball FighterZ. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di ...

