Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con Insigne, Lorenzo dirà no all’incontro senza il suo agente (Di venerdì 16 luglio 2021) Gazzetta: Adl vuole un faccia a faccia con Insigne. Lorenzo pronto a dire no se non ci sarà il suo agente La Gazzetta dello Sport torna sul gelo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Lorenzo Insigne. Scrive che il patron vuole un faccia a faccia con il capitano ad agosto, per chiarire tutto quanto resta in sospeso. Insigne, però, non ha intenzione di incontrarlo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021): Adlunconpronto a dire no se non ci sarà il suoLadello Sport torna sul gelo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e. Scrive che il patronuncon il capitano ad agosto, per chiarire tutto quanto resta in sospeso., però, non ha intenzione di incontrarlo ...

