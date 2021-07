Fiorentina, l'addio definitivo di Giancarlo Antognoni alla società viola (Di venerdì 16 luglio 2021) Un pezzo di storia di Fiorentina non farà più parte della società viola. Giancarlo Antognoni , campione del mondo nel 1982 con la Nazionale italiana e storico numero dieci gigliato, lascia la ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) Un pezzo di storia dinon farà più parte della, campione del mondo nel 1982 con la Nazionale italiana e storico numero dieci gigliato, lascia la ...

Advertising

Glongari : #Fiorentina sarà addio con la bandiera #Antognoni. @tvdellosport - alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: Antognoni e la Fiorentina si dicono addio nel modo peggiore - DaveBerna : Vi sento dire BANDIERA MONUMENTO UNICO 10 CAMPIONE Ma mai “Grande Dirigente”, L’unica cosa che conterebbe. BENE… - MarcoRoncella : RT @UVSV_: La #Fiorentina ufficializza l’addio di #Antognoni, che non è riuscito a trovare un accordo con la società. Nella lettera che @An… - nadi1913 : RT @AlfredoPedulla: Anche #Antognoni lascia la #Fiorentina, come raccontato il 16 giugno nelle ore dell’addio a #Gattuso. Le bandiere non d… -