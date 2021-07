Fedez: archiviata una querele del Codacons (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Codacons non dà pace a Fedez, ma oggi una piccola rivincita il rapper se l’è presa: la querela da parte dell’associazione dei consumatori è stata archiviata dal Tribunale di Milano, che ha definito le dichiarazioni di Fedez “opinioni basate su fatti veri”. Dopo una serie di accuse sui motivi più disparati, oggi Fedez ha potuto gioire di una vittoria sull’Associazione dei consumatori in seguito all’archiviazione da parte Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilnon dà pace a, ma oggi una piccola rivincita il rapper se l’è presa: la querela da parte dell’associazione dei consumatori è statadal Tribunale di Milano, che ha definito le dichiarazioni di“opinioni basate su fatti veri”. Dopo una serie di accuse sui motivi più disparati, oggiha potuto gioire di una vittoria sull’Associazione dei consumatori in seguito all’archiviazione da parte Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AntonellaStara3 : RT @neXtquotidiano: #Fedez batte il #Codacons: archiviata una denuncia per diffamazione - VangeloMatteo : RT @neXtquotidiano: #Fedez batte il #Codacons: archiviata una denuncia per diffamazione - neXtquotidiano : #Fedez batte il #Codacons: archiviata una denuncia per diffamazione -