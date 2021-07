Falso su Rsa | Fitto risarcirà 500mila euro a Regione Puglia

(Di venerdì 16 luglio 2021) La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, ha condannato l'parlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele, per fatti risalenti a quando era presidente della, a risarcire ...

"La Corte ritiene - si legge nella sentenza - che il falso ideologico commesso da Fitto abbia provocato un enorme danno alla credibilità e all'immagine della Regione". La Regione Puglia aveva chiesto ... I giudici lo hanno ritenuto responsabile di falso ideologico con riferimento a una delibera di Giunta regionale dell'aprile 2004 relativa all'affidamento a privati della gestione delle Residenze ... il quale volle e preparò l'apertura generalizzata al privato nelle Rsa, sollecitando in ogni modo pezze di appoggio dagli uffici competenti e poi travisando consapevolmente i dati ricevuti". "Il falso ...