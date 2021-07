F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2021, Leclerc: “Novità che apprezzo, ora occhi sulla gara” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Mi piace avere poca preparazione, meno tempo per guardare i dati e dover essere pronti subito. Ho apprezzato quest’approccio. Adesso occhi sulla gara e speriamo di far bene”. Queste le parole di Charles Leclerc in merito alla Sprint Qualifying, formato Novità di questa stagione di Formula 1 che debutta sul circuito di Silverstone. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Mi piace avere poca preparazione, meno tempo per guardare i dati e dover essere pronti subito. Ho apprezzato quest’approccio. Adessoe speriamo di far bene”. Queste le parole di Charlesin merito alla Sprint Qualifying, formatodi questa stagione di Formula 1 che debutta sul circuito di. SportFace.

Advertising

borghi_claudio : Fino a ieri: zero contagi in Gran Bretagna > Merito dei vaccini!!! oggi: record di contagi un Gran Bretagna > Ci vu… - fanpage : 'Bisogna bloccare i voli con la Gran Bretagna' Ricciardi lancia l'appello. - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ilgladiatore36 : #F1, #BritishGP 2021, miglior tempo per #Hamilton - LiveGPit : #F1 GP Gran Bretagna, qualifiche: Hamilton super batte Verstappen! ?? @SagliaNicola ?? -