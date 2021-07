Esclusiva: Crotone, preso il difensore Nedelcearu dall’AEK. Un lusso per la B (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Crotone ha chiuso un colpo molto importante per la Serie B. Si tratta di Ionut Nedelcearu, un difensore centrale classe 1996 in uscita dall’AEK Atene, a lungo protagonista con l’Under 21 della Romania. Forte fisicamente dall’alto dei suoi 190 centimetri, ha un rendimento indiscutibile. Nedelcearu si era messo in evidenza già qualche anno fa con i russi dell’Ufa, al punto da entrare nella lista della spesa della Roma. E proprio lui aveva detto che ci era rimasto male, proprio perché sperava di sbarcare in Italia. Adesso la possibilità di ripartire dalle ambizioni del Crotone, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilha chiuso un colpo molto importante per la Serie B. Si tratta di Ionut, uncentrale classe 1996 in uscitaAtene, a lungo protagonista con l’Under 21 della Romania. Forte fisicamente dall’alto dei suoi 190 centimetri, ha un rendimento indiscutibile.si era messo in evidenza già qualche anno fa con i russi dell’Ufa, al punto da entrare nella lista della spesa della Roma. E proprio lui aveva detto che ci era rimasto male, proprio perché sperava di sbarcare in Italia. Adesso la possibilità di ripartire dalle ambizioni del, ...

Advertising

CampoRaffaele : Anche per via dello scoppio della pandemia, è fermo da febbraio 2020. Ma la voglia di ricominciare è tanta. A tutt… - SerieBNewsCom : ??ESCLUSIVO - Il #Crotone prova a riportare in Italia l'ex #Pordenone Sebastian #Musiolik. Per il bomber polacco off… - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Trattative 'calde' #calciomercato #SerieB /3 Attaccanti #crotone, via libera del #Bologna per l’attaccante Juwara http… - tabellamercatob : Trattative 'calde' #calciomercato #SerieB /3 Attaccanti #crotone, via libera del #Bologna per l’attaccante Juwara… - zazoomblog : Esclusiva: Crotone via libera del Bologna per l’attaccante Juwara - #Esclusiva: #Crotone #libera #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone Quelli che fanno le tabelle ... mi suggerisce di riproporlo nella esclusiva speranza che possa garantire una serie di risultati ... contro Brescia, Parma, Bologna e Cagliari e cinque nell'ultimo campionato, Bologna, Crotone, ...

ESCLUSIVA CS - Calciomercato Sassuolo: più Simic che Fernandes per il dopo Marlon ... difensore centrale classe 1995 in forza all'Hajduk Spalato ma con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Milan, Crotone, Frosinone e Genoa. L'esigenza di acquistare un difensore centrale ...

Esclusiva: Crotone, preso il difensore Nedelcearu dall’AEK. Un lusso per la B alfredopedulla.com Crotone: Simy ha raggiunto il ritiro dopo la quarantena obbligatoria Puntuali, alle ore 10:00, i rossoblù si sono ritrovati sul terreno di gioco dello stadio “Ampollino” per il primo allenamento della giornata nell’ottavo giorno di ritiro. Al termine di un’iniziale ...

ESCLUSIVA CS – Calciomercato Sassuolo: più Simic che Fernandes per il dopo Marlon In casa Sassuolo, tiene banco la questione relativa a chi sostituirà Marlon, che già da qualche settimana ha seguito Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Vi abbiamo parlato di come il Sassuolo foss ...

... mi suggerisce di riproporlo nellasperanza che possa garantire una serie di risultati ... contro Brescia, Parma, Bologna e Cagliari e cinque nell'ultimo campionato, Bologna,, ...... difensore centrale classe 1995 in forza all'Hajduk Spalato ma con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Milan,, Frosinone e Genoa. L'esigenza di acquistare un difensore centrale ...Puntuali, alle ore 10:00, i rossoblù si sono ritrovati sul terreno di gioco dello stadio “Ampollino” per il primo allenamento della giornata nell’ottavo giorno di ritiro. Al termine di un’iniziale ...In casa Sassuolo, tiene banco la questione relativa a chi sostituirà Marlon, che già da qualche settimana ha seguito Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Vi abbiamo parlato di come il Sassuolo foss ...