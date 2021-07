Emoji a lavoro: un sondaggio dice sì al loro utilizzo (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Emoji sono una parte preponderante della nostra vita digitale, le usiamo per esprimere emozioni e pensieri a cui non vogliamo dare molte parole, ma limitiamo il loro utilizzo a contesti informali, perché riconosciamo in loro dei limiti. Un sondaggio di Adobe, però, rilancia l’utilizzo delle Emoji a lavoro, poiché la maggioranza della Generazione Z dichiara che sarebbe più soddisfatta se i capi le utilizzassero nelle loro comunicazioni. LEGGI ANCHE > La storia di Instagram che dice «Ok» alle Emoji ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Lesono una parte preponderante della nostra vita digitale, le usiamo per esprimere emozioni e pensieri a cui non vogliamo dare molte parole, ma limitiamo ila contesti informali, perché riconosciamo indei limiti. Undi Adobe, però, rilancia l’delle, poiché la maggioranza della Generazione Z dichiara che sarebbe più soddisfatta se i capi le utilizzassero nellecomunicazioni. LEGGI ANCHE > La storia di Instagram che«Ok» alle...

