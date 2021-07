Criptovalute, la stretta su Binance si espande in Lituania e Hong Kong (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Si allarga il crackdown sulle attività di Binance, la piattaforma di trading di Criptovalute, dopo il warning pubblicato sul sito ieri della Consob. L’organo di vigilanza sul mercato ha avvertito i risparmiatori che le società del Gruppo Binance “non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito http://www.Binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana”. Oggi a reprimere Binance sono i regolatori di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Si allarga il crackdown sulle attività di, la piattaforma di trading di, dopo il warning pubblicato sul sito ieri della Consob. L’organo di vigilanza sul mercato ha avvertito i risparmiatori che le società del Gruppo“non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito http://www..com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token”, relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana”. Oggi a reprimeresono i regolatori di ...

