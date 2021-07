Carcinoma mammario metastatico, “curabile ma non guaribile” (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 2020 a causa della pandemia ci sono stati oltre 600mila test mammografici in meno. Si stimano circa 2.800 diagnosi di tumore al seno perse. "Solo nel periodo gennaio-febbraio 2021- spiega Paolo Marchetti, professore Ordinario Oncologia alla Sapienza - le nuove diagnosi di tumore al seno hanno subito un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020. E' importante favorire al più presto il pieno ritorno alla cura, recuperando un approccio multidisciplinare all'assistenza". Aspetti come bellezza, alimentazione, amore, lavoro, famiglia sono al centro del progetto "È tempo di vita".Tra le novità, la pagina Facebook ospiterà fino a ottobre la "Life Academy", lezioni online, curate da ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 2020 a causa della pandemia ci sono stati oltre 600mila test mammografici in meno. Si stimano circa 2.800 diagnosi di tumore al seno perse. "Solo nel periodo gennaio-febbraio 2021- spiega Paolo Marchetti, professore Ordinario Oncologia alla Sapienza - le nuove diagnosi di tumore al seno hanno subito un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020. E' importante favorire al più presto il pieno ritorno alla cura, recuperando un approccio multidisciplinare all'assistenza". Aspetti come bellezza, alimentazione, amore, lavoro, famiglia sono al centro del progetto "È tempo di vita".Tra le novità, la pagina Facebook ospiterà fino a ottobre la "Life Academy", lezioni online, curate da ...

Advertising

Rosy87234986 : @antonioscacc Intanto in ospedale,a Potenza,è sparito?? il reparto di senologia. Una mia cara amica,con carcinoma ma… - maryepepy : Qlcn conosce un medico, ospedale, chiunque in Italia che sia specializzato in metastasi epatiche da carcinoma mamma… - raffaellalongh3 : RT @OverEventi: PikPatientRight-Risolvi il caso clinico! - CarmenCriscit : RT @NicolaFuscoMD: Felice di far parte della faculty di questo evento #SIAPeC Grazie @giankitronky e @UmbertoMalapel1 discuteremo delle nu… - OverEventi : PikPatientRight-Risolvi il caso clinico! -