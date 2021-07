Calciomercato: Spalletti 'Rinnovo Insigne? Aspettate dopo le vacanze' (Di venerdì 16 luglio 2021) Il tecnico del Napoli "Lorenzo parlerà con il presidente" DIMARO - "Con Insigne ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio per i complimenti: mi è sembrato il capitano ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il tecnico del Napoli "Lorenzo parlerà con il presidente" DIMARO - "Conho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio per i complimenti: mi è sembrato il capitano ...

Advertising

serieAnews_com : ?? #Napoli, #Spalletti torna sul rinnovo di #Insigne in conferenza #SerieA #Calciomercato - calciomercatoit : ?? #Napoli, #Spalletti in conferenza: “Serve un terzino sinistro. #Insigne parlerà con #DeLaurentiis” - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: Il Napoli, al calciomercato, non ha necessità di vendere. Per accontentare il Napoli nelle uscite, occorreranno offerte… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: seconda conferenza stampa per #Spalletti ?? Tutte le sue dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli: seconda conferenza stampa per #Spalletti ?? Tutte le sue dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV… -