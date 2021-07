Calciomercato Inter: Fiorentina in pressing su Sensi che vuole convincere Inzaghi (Di venerdì 16 luglio 2021) Sensi si è messo subito a disposizione di Simone Inzaghi: il suo futuro però resta incerto, la Fiorentina è Interessata al centrocampista Stefano Sensi vuole recuperare il tempo perduto e si è messo subito a disposizione di Simone Inzaghi per la nuova stagione. Il centrocampista spera di lasciarsi definitivamente alle spalle gli infortuni ed essere determinante per la squadra campione d’Italia. La Fiorentina intanto – scrive il Corriere dello Sport – resta concretamene Interessata a Sensi, anche se ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021)si è messo subito a disposizione di Simone: il suo futuro però resta incerto, laessata al centrocampista Stefanorecuperare il tempo perduto e si è messo subito a disposizione di Simoneper la nuova stagione. Il centrocampista spera di lasciarsi definitivamente alle spalle gli infortuni ed essere determinante per la squadra campione d’Italia. Laintanto – scrive il Corriere dello Sport – resta concretameneessata a, anche se ...

