Borsa: Europa prosegue in rialzo con utility e energia (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in rialzo. I mercati tentano di reagire dopo una serie di sedute sottotono. Restano le incognite sulla produzione del petrolio in vista di un accordo dei Paesi dell'Opec+ e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Le Borse europee proseguono in. I mercati tentano di reagire dopo una serie di sedute sottotono. Restano le incognite sulla produzione del petrolio in vista di un accordo dei Paesi dell'Opec+ e ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa prosegue in rialzo con utility e energia: Gira in calo la moda e l'informatica. Euro stabile sul doll… - chiara_turez : @LaGrevia @poilofaccio No in realtà è possibile. Avendo genitori insegnanti, controllando l’isee e la media scolast… - ChiaraSaracino : RT @ansa_economia: Borsa:Milano chiude in calo con Europa,pesano energia e auto. Brilla Amplifon, bene Mps. Lo spread tra Btp e Bund a 105… - ansa_economia : Borsa:Milano chiude in calo con Europa,pesano energia e auto. Brilla Amplifon, bene Mps. Lo spread tra Btp e Bund a… - ansa_economia : Borsa:Europa chiude in calo tra timori inflazione e petrolio. Londra (-1,12%), Francoforte (-1,01%), Parigi (-0,99%… -