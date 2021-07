Banche, ABI: sofferenze nette scendono a 18 miliardi di euro a maggio (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Le sofferenze nette delle Banche italiane (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dagli istituti con proprie risorse) sono scese a 18 miliardi di euro a maggio 2021, in riduzione rispetto ai 19,8 miliardi di aprile 2021 e ai 26,2 miliardi di maggio 2020 (-8,2 miliardi pari a -31,3%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di 70,8 miliardi (pari a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Ledelleitaliane (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dagli istituti con proprie risorse) sono scese a 18di2021, in riduzione rispetto ai 19,8di aprile 2021 e ai 26,2di2020 (-8,2pari a -31,3%). Rispetto al livello massimo delle, raggiunto a novembre 2015 (88,8), la riduzione è di 70,8(pari a ...

